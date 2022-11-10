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Военный Фокус Российско-украинская война

Поштучное количество: ВСУ сбили редкий российский беспилотник "Корсар" (фото)

сбитый бпла корсар
Беспилотник "Корсар"

На вооружении ВС РФ беспилотник еще даже не состоит, он должен был пойти в войска в 2025 году. Его разработал российский КБ "Луч" из Рыбинска.

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Украинские военные сбили российский беспилотник "Корсар", которых в РФ выпустили в штучном количестве. Об этом сообщает эксперт по беспилотной авиации с ником "внешний пилот".

Были опубликованы фотографии сбитого беспилотника "Корсар". Однако автор отмечает, что снимки не самые свежие. Вместе с тем БПЛА мог существовать в РФ в единственном экземпляре. "Корсар" — это российский разведывательный БПЛА малой дальности, который разрабатывал КБ "Луч" из Рыбинска.

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Сбитый "Корсар"

В российской "Википедии" пишут, что беспилотник совершил первый полет в 2015 году, а в армию он должен был поступать в 2025 году. В перспективе его хотели сделать ударным.

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БПЛА "Корсар" не стоит на вооружении ВС РФ

Также аналитики Ukraine Weapons Tracker отмечают, что российский "Корсар" не состоит на вооружении ВС РФ, но его уже испытывали в Сирии. Всего было произведено всего несколько беспилотников.

Основные заявленные характеристики "Корсара":

  • длина — 4,2 м
  • ширина — 6,5 м
  • крейсерская скорость — 120 км/ч
  • максимальная дальность полета — 120 км
  • максимальная высота — 5,1 км
  • радиус полета — 200 км
  • время полета — 10 часов

Напомним, ВСУ показали в действии самый маленький дрон Black Hornet Nano, который весит 32 грамма для разведки.

Ранее бойцы ТрО впервые сбили российский беспилотник "Гранат-4" с надписями "За мир и СССР".