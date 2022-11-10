Поштучна кількість: ЗСУ збили рідкісний російський безпілотник "Корсар" (фото)

На озброєнні ЗС РФ безпілотник ще навіть не перебуває, він мав піти до військ у 2025 році. Його розробило російське КБ "Промінь" із Рибинська.

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Українські військові збили російський безпілотник "Корсар", яких у РФ випустили декілька штук. Про це повідомляє експерт із безпілотної авіації з ніком "Зовнішній пілот".

Було опубліковано фотографії збитого безпілотника "Корсар". Однак автор зазначає, що знімки не найсвіжіші. Водночас БПЛА міг існувати в РФ у єдиному екземплярі. "Корсар" — це російський розвідувальний БПЛА малої дальності, який розробляло КБ "Промінь" із Рибинська.

[ + – ] Збитий "Корсар"

У російській "Вікіпедії" пишуть, що безпілотник здійснив перший політ у 2015 році, а в армію він мав надійти у 2025 році. У його хотіли зробити ударним.

[ + – ] БПЛА "Корсар" не стоїть на озброєнні ЗС РФ

Також аналітики Ukraine Weapons Tracker зазначають, що російський "Корсар" не перебуває на озброєнні ЗС РФ, але його вже випробовували в Сирії. Усього було вироблено лише кілька безпілотників.

Основні заявлені характеристики "Корсара":

довжина — 4,2 м

ширина — 6,5 м

крейсерська швидкість — 120 км/год

максимальна дальність польоту — 120 км

максимальна висота — 5,1 км

радіус польоту — 200 км

час польоту — 10 годин

Нагадаємо, ЗСУ показали в дії найменший дрон Black Hornet Nano, який важить 32 грами, для розвідки.

Раніше бійці ТрО вперше збили російський безпілотник "Гранат-4" із написами "За мир і СРСР".