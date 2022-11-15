До $5 тисяч: мобілізованим в РФ пообіцяли премії за знищення української техніки

Міноборони Росії обіцяє своїм солдатам $800 за знищення безпілотника, БТР чи РСЗВ. Збиті танки "оцінюються" дорожче.

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Міністерство оборони Росії обіцяє мобілізованим солдатам додаткові виплати за знищену чи захоплену українську техніку. Про це повідомляє пропагандистський канал "Звезда" з посиланням на Міноборони РФ.

Як уточнюється, оборонне відомство країни-агресора планує виплачувати російським військовим по 800 доларів за знищення безпілотника, БТР, БМП, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Осу" або РСЗВ.

Знищений або захоплений танк росіяни "оцінюють" набагато дорожче. За нього Міноборони має намір платити $1,7 тис. За збитий гелікоптер відомство РФ готове віддавати $3,3 тис., а за літак $5 тис.

[ + – ] Виплати російським військовослужбовцям

Окрім цього, оборонне відомство країни-агресора нібито готове преміювати безпосередніх учасників бойових дій — їм обіцяють $132 за кожен день на фронті в Україні. Тих, хто особливо відзначиться на війні, обіцяють нагородити додатковими $1,7 тис.

Нагадаємо, ЗСУ збили рідкісний російський безпілотник "Корсар". Його розробив російський КБ "Луч" із Рибинська.

Раніше українські військові збили рідкісний і дорогий російський дрон Елерон-3СВ, експерти оцінюють його у $146 тисяч.