"Унижение Запада во время G20": у Зеленского отреагировали на массированный обстрел Украины

Официальный Киев ожидает серьезной реакции на ракетные удары по украинским городам от лидеров стран G20, собравшихся в Индонезии.

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Россия, осуществляя массированный обстрел Украины во время саммита G20, унизила всех западных лидеров, которые настаивали на "мирном урегулировании" полномасштабной войны. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия никогда не предлагает вести мирные переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы, а любое заигрывание со страной-террористом приводит к ракетным ударам по объектам гражданской инфраструктуры.

Комментируя сегодняшний массированный обстрел Украины, который был осуществлен во время саммита G20 в Индонезии, советник главы ОП заявил, что Россия унизила всех западных лидеров, настаивавших на "мирном урегулировании" войны.

"Помните: Россия не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме", — добави Подоляк, комментируя массированный обстрел Украины 15 ноября.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы лидеры G20, приехавшие в Индонезию, отреагировали на массированный обстрел Украины. По его словам, цивилизованный Запад должен встать на сторону мирных граждан, а не военных преступников, осуществляющих ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальной реакции саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам", — подытожил Кулеба в своем микроблоге.

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Отметим, что днем 15 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, выпустив в направлении населенных пунктов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги в нескольких городах страны прогремели взрывы.

Под массированный обстрел ВС РФ попал Киев — обломки сбитых российских ракет упали на многоквартирные жилые дома, спровоцировав пожары. Через какое-то время войска России осуществили новый ракетный удар по Киеву, в результате которого, по меньшей мере, погиб один человек.

Массированный обстрел Украины спровоцировал критическую ситуацию в украинской энергетике. "Укрэнерго" из-за ракетных ударов по критической инфраструктуры ввело экстренные отключения электроэнергии по всей стране.