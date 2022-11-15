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"Унижение Запада во время G20": у Зеленского отреагировали на массированный обстрел Украины

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Украина требует от лидеров G20 осудить массированный ракетный удар ВС РФ

Официальный Киев ожидает серьезной реакции на ракетные удары по украинским городам от лидеров стран G20, собравшихся в Индонезии.

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Россия, осуществляя массированный обстрел Украины во время саммита G20, унизила всех западных лидеров, которые настаивали на "мирном урегулировании" полномасштабной войны. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия никогда не предлагает вести мирные переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы, а любое заигрывание со страной-террористом приводит к ракетным ударам по объектам гражданской инфраструктуры.

Комментируя сегодняшний массированный обстрел Украины, который был осуществлен во время саммита G20 в Индонезии, советник главы ОП заявил, что Россия унизила всех западных лидеров, настаивавших на "мирном урегулировании" войны.

"Помните: Россия не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме", — добави Подоляк, комментируя массированный обстрел Украины 15 ноября.

Массированный обстрел Украина ракетный удар атака оккупанты ВС РФ саммит G20 Fullscreen
Офис Зеленского отреагировал на массированный обстрел Украины

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы лидеры G20, приехавшие в Индонезию, отреагировали на массированный обстрел Украины. По его словам, цивилизованный Запад должен встать на сторону мирных граждан, а не военных преступников, осуществляющих ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальной реакции саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам", — подытожил Кулеба в своем микроблоге.

Массированный обстрел Украина ракетный удар атака оккупанты ВС РФ саммит G20 Fullscreen
МИД Украины потребовал от лидеров G20 отреагировать на массированный обстрел Украины

Отметим, что днем 15 ноября российские войска осуществили массированный обстрел Украины, выпустив в направлении населенных пунктов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги в нескольких городах страны прогремели взрывы.

Под массированный обстрел ВС РФ попал Киев — обломки сбитых российских ракет упали на многоквартирные жилые дома, спровоцировав пожары. Через какое-то время войска России осуществили новый ракетный удар по Киеву, в результате которого, по меньшей мере, погиб один человек.

Массированный обстрел Украины спровоцировал критическую ситуацию в украинской энергетике. "Укрэнерго" из-за ракетных ударов по критической инфраструктуры ввело экстренные отключения электроэнергии по всей стране.