"Приниження Заходу під час G20": у Зеленського відреагували на масований обстріл України

Офіційний Київ очікує на серйозну реакцію на ракетні удари по українських містах від лідерів країн G20, які зібралися в Індонезії.

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Росія, здійснюючи масований обстріл України під час саміту G20, принизила всіх західних лідерів, які наполягали на мирному врегулюванні повномасштабної війни. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія ніколи не пропонує вести мирні переговори, а ставить територіальні ультиматуми, а будь-яке загравання з країною-терористом призводить до ракетних ударів по об'єктах громадянської інфраструктури.

Коментуючи сьогоднішній масований обстріл України, який було здійснено під час саміту G20 в Індонезії, радник голови ОП заявив, що Росія принизила всіх західних лідерів, які наполягали на мирному врегулюванні війни.

"Пам'ятайте: Росія не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою в житловому будинку", — додай Подоляк, коментуючи масований обстріл України 15 листопада.

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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зажадав, щоб лідери G20, які приїхали до Індонезії, відреагували на обстріл України. За його словами, цивілізований Захід має стати на бік мирних громадян, а не воєнних злочинців, які здійснюють ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Росія б'є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникайте "закликів до обох сторін", — підсумував Кулеба у своєму мікроблозі.

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Зазначимо, що вдень 15 листопада російські війська здійснили масований обстріл України, випустивши у напрямку населених пунктів десятки крилатих ракет. Після оголошення повітряної тривоги у кількох містах країни пролунали вибухи.

Під масований обстріл ЗС РФ потрапив Київ — уламки збитих російських ракет впали на багатоквартирні житлові будинки, спровокувавши пожежі. Через якийсь час війська Росії здійснили новий ракетний удар по Києву, внаслідок якого щонайменше загинула одна людина.

Масований обстріл України спровокував критичну ситуацію в українській енергетиці. "Укренерго" через ракетні удари по критичній інфраструктурі запровадило екстрені відключення електроенергії по всій країні.