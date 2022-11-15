Мобилизация в Беларуси: в Минобороны выступили с разъяснением

Профильное министерство одновременно с секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем завяило о том, что в стране проходит плановый осенний призыв, не связанный с войной в Украине.

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В Минобороны Белоруссии опровергли подготовку к мобилизации гражданских с последующей их отправкой на фронт в Украину. Речь об этом идет в официальном сообщении белорусского военного ведомства.

По словам государственного секретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича, закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов.

Таким образом, секретарь белорусского Совбеза заявил о том, что республика не планирует полноценный призыв для того, чтоб направить своих военных на фронт в Украину.

Заметим, что одновременно Вольфович не стал опровергать тот факт, что мужчинам в Белоруси начали приходить повестки.

"Повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму. В данном случае речь идет о форме бланков, которыми военнообязанные вызываются для уточнения учетно-приписных данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу", — сказал он.

Кроме того, и в самом Минобороны РБ настаивают на том, что осенний призыв в стране — плановый и не связанный с полномасштабной российско-украинской войной.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что президент Александр Лукашенко решил проводить в Беларуси скрытую мобилизацию. По данным источников белорусских журналистов, армия заинтересована прежде всего в резервистах, имеющих дефицитные для войск РФ военно-учетные специальности, например, в водителях.

Кроме того, Фокус писал, что в Беларуси продолжается скрытая мобилизация в собственные Вооруженные силы. Мобилизационные мероприятия проходят под видом учебных сборов.