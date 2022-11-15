Мобілізація в Білорусі: у Міноборони виступили з роз'ясненням

Профільне міністерство одночасно із секретарем Ради безпеки Білорусі Олександром Вольфовичем заявило про те, що в країні відбувається плановий осінній призов, не пов'язаний із війною в Україні.

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У Міноборони Білорусії спростували підготовку до мобілізації цивільних із подальшою їх відправкою на фронт в Україну. Про це йдеться в офіційному повідомленні білоруського військового відомства.

За словами державного секретаря Ради безпеки РБ Олександра Вольфовича, закупівля військовими комісаріатами різних форм, бланків та іншої формалізованої друкованої продукції є стандартною щорічною процедурою, яка забезпечує планову роботу комісаріатів.

Отже, секретар білоруського Радбезу заявив про те, що республіка не планує повноцінний призов для того, щоб направити своїх військових на фронт в Україну.

Зауважимо, що одночасно Вольфович не став спростовувати той факт, що чоловікам у Білорусі почали надходити повістки.

"Повістки на мобілізацію мають відмінну від інших документів форму. У цьому випадку йдеться про форму бланків, якими військовозобов'язаних викликають для уточнення обліково-приписних даних, повідомляють про зборові заходи, а також для призову на строкову військову службу", — сказав він.

Крім того, і в самому Міноборони РБ наполягають на тому, що осінній призов у країні — плановий і не пов'язаний із повномасштабною російсько-українською війною.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що президент Олександр Лукашенко вирішив проводити в Білорусі приховану мобілізацію. За даними джерел білоруських журналістів, армія зацікавлена насамперед у резервістах, які мають дефіцитні для військ РФ військово-облікові спеціальності, наприклад, у водіях.

Крім того, Фокус писав, що в Білорусі продовжується прихована мобілізація у власні Збройні сили. Мобілізаційні заходи відбуваються під виглядом навчальних зборів.