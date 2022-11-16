Оккупанты готовятся к масштабному наступлению ВСУ в Запорожской области до конца года

В псевдоадминистрации частично захваченного региона ожидают активизации боевых действий в ноябре-декабре.

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Оккупационная администрация Запорожской области готовится к масштабному контрнаступлению Вооруженных сил Украины в регионе до конца текущего года. Об этом заявил так называемый "член главного совета администрации", глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, активизация широкомасштабных боевых действий в частично захваченном регионе ожидается во второй половине ноября или декабре.

"Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь", –– прокомментировал коллаборант.

Он считает, что ВСУ уже готовятся к наступлению и скапливают войска в оккупированном регионе.

Рогов также уверен, что предпосылок для заморозки военных действий в регионе нет.

Ранее представитель псевдоадминистрации также заявлял, что на захваченных территориях области оккупанты укрепляют линию обороны.

Напомним, в освобожденной части Херсонской области люди срывали плакаты "Россия здесь навсегда". Один из пропагандистских плакатов сорвали местные жители деоккупированной Белозерки.

Ранее издание Financial Times сообщало, что освобождение Херсона позволит ВСУ обстреливать дороги в Крым.