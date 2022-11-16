Окупанти готуються до масштабного наступу ЗСУ в Запорізькій області до кінця року

У псевдоадміністрації частково захопленого регіону очікують на активізацію бойових дій у листопаді-грудні.

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Окупаційна адміністрація Запорізької області готується до масштабного контрнаступу Збройних сил України в регіоні до кінця поточного року. Про це заявив так званий "член головної ради адміністрації", голова руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов, пише агентство "РИА Новости".

За його словами, активізація широкомасштабних бойових дій у частково захопленому регіоні очікується в другій половині листопада чи грудні.

"Украй велика ймовірність, що на запорізькому напрямку може бути активізація бойових дій і спроба українських військ перейти до широкомасштабного наступу. За термінами, це друга половина листопада, грудень", — прокоментував колаборант.

Він вважає, що ЗСУ вже готуються до наступу та скупчують війська в окупованому регіоні.

Рогов також упевнений, що передумов для заморожування воєнних дій у регіоні немає.

Раніше представник псевдоадміністрації заявляв, що на захоплених територіях області окупанти зміцнюють лінію оборони.

Нагадаємо, у звільненій частині Херсонської області люди зривали плакати "Росія тут назавжди". Один із пропагандистських плакатів зірвали місцеві жителі деокупованої Білозерки.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що звільнення Херсона дозволить ЗСУ обстрілювати дороги до Криму.