"Я получил сигнал": Зеленский рассказал о мирных переговорах РФ и Украины

По словам президента Украины, Владимир Путин хочет прямых переговоров по поводу российско-украинской войны. Сам Зеленский хочет, чтоб эти переговоры были открытыми.

Related video

Президент Российской Федерации Владимир Путин изъявил желание провести прямые переговоры с Украиной. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября.

"Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров", — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, в дальнейшем он будет настаивать на публичной форме таких переговоров, так как и сама РФ ведет публичную войну против Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не заинтересована в затягиванье войны с Россией.

"Есть выбор как закончить войну и срок – мы выбираем как закончить войну. Мы могли бы отдать территории и войны не было бы, но мы выбрали правильный путь. Когда такой выбор – нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится". — сказал президент Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда может закончиться война. Он отметил, что боевые действия не прекратятся зимой. По словам Подоляка, самым большим препятствием на пути прекращения войны является страх международного сообщества перед реакцией России. Это связано с тем, что партнеры не понимают, что будет дальше.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился личными прогнозами завершения военных действий в Украине. По его словам, война с Россией не закончится быстро, однако она не будет продолжаться годами.