"Я отримав сигнал": Зеленський розповів про мирні переговори РФ та України

За словами президента України, Володимир Путін хоче прямих переговорів щодо російсько-української війни. Сам Зеленський хоче, щоб ці переговори були відкритими.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін виявив бажання провести прямі переговори з Україною. Про це заявив лідер України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня.

"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих переговорів", — сказав Зеленський.

За словами українського президента, надалі він наполягатиме на публічній формі таких переговорів, оскільки і сама РФ веде публічну війну проти України.

Також Зеленський наголосив, що Україна не зацікавлена у затягуванні війни з Росією.

"Є вибір, як закінчити війну, та термін — ми обираємо як закінчити війну. Ми могли б віддати території та війни не було б, але ми вибрали правильний шлях. Коли такий вибір — потрібно дивитися на ресурс, тому що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", — сказав президент України.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли може закінчитись війна. Він зазначив, що бойові дії не припиняться взимку. За словами Подоляка, найбільшою перешкодою по дорозі припинення війни є страх міжнародного співтовариства перед реакцією Росії. Це пов'язано з тим, що партнери не розуміють, що буде далі.

Зі свого боку, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов поділився особистими прогнозами завершення військових дій в Україні. За його словами, війна з Росією не закінчиться швидко, проте вона не триватиме роками.