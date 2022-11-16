Россия проиграла в Украине стратегически, операционно и тактически, — Марк Милли

По словам американского генерала, по всей линии фронта украинцы добивались успеха за успехом, тогда как россияне всякий раз проваливались. Но вероятность того, что в ближайшее время ВСУ смогут освободить всю территорию Украины Милли оценивает как невысокую.

Related video

В среду, 16 ноября, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции с главой Минобороны США Ллойдом Остином заявил, что Россия не достигла ни одной из своих целей в войне с Украиной. Об этом сообщает CNN.

"Россияне каждый раз проигрывали. Они проиграли стратегически, они проиграли на операционном уровне, и, повторю, они проиграли тактически. Во всем, что бы они ни пытались предпринять, они терпели порожние", — заявил Милли на пресс-конференции, которая проходила после встречи с Контактной группой по обороне Украины.

По словам Милли, стратегическое измените целей незаконного вторжения также провалилось. ВС РФ не удалось захватить всю Украину в начале масштабного вторжения, а равно и после того, как Кремль решил сосредоточиться на Донбассе.

"По всей линии фронта примерно 900 км или около того украинцы добивались успеха за успехом, тогда как россияне всякий раз проваливались", — заявил Милли.

Вместе с тем, вероятность того, что ВСУ в ближайшее время удастся полностью освободить всю территорию Украины от россиян Милли оценивает как невысокую.

Напомним, что в Польше решили передать Украине часть ПВО, чтобы защититься от российских ракет. После взрыва ракеты в Пшеводове представители Польши предложили НАТО закрыть воздушное пространство в приграничном регионе.

Ранее Фокус сообщал, что Украина признала применение ПВО рядом с местом падения ракеты в Польше и в то же время, когда произошла эта трагедия.