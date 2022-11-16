Росія програла в Україні стратегічно, операційно та тактично, — Марк Міллі

За словами американського генерала, по всій лінії фронту українці досягали успіху за успіхом, тоді як росіяни щоразу провалювалися. Але ймовірність того, що найближчим часом ЗСУ зможуть звільнити всю територію України, Міллі оцінює як невисоку.

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У середу, 16 листопада, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на пресконференції з главою Міноборони США Ллойдом Остіном заявив, що Росія не досягла жодної зі своїх цілей у війні з Україною. Про це повідомляє CNN.

"Росіяни щоразу програвали. Вони програли стратегічно, вони програли на операційному рівні, і, повторю, вони програли тактично. У всьому, хоч би що вони намагалися зробити, вони терпіли поразку", — заявив Міллі на пресконференції, яка проходила після зустрічі з Контактною групою з оборони України.

За словами Міллі, стратегічне змінення цілей незаконного вторгнення також провалилося. ЗС РФ не вдалося захопити всю Україну на початку масштабного вторгнення, а також після того, як Кремль вирішив зосередитися на Донбасі.

"По всій лінії фронту приблизно 900 км або близько того українці досягали успіху за успіхом, тоді як росіяни щоразу провалювалися", — заявив Міллі.

Водночас ймовірність того, що ЗСУ найближчим часом вдасться повністю звільнити всю територію України від росіян Міллі оцінює як невисоку.

Нагадаємо, що в Польщі вирішили передати Україні частину ППО, щоб захиститися від російських ракет. Після вибуху ракети у Пшеводові представники Польщі запропонували НАТО закрити повітряний простір у прикордонному регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна визнала застосування ППО поруч із місцем падіння ракети в Польщі й у той же час, коли сталася ця трагедія.