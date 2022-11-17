В Одессе ракета попала по логистическому объекту, есть пострадавший, – ОК "Юг" (видео)

По словам Наталии Гуменюк, оккупанты нанесли удар "Калибрами" из акватории Черного моря. Вражеские корабли-ракетоносители продолжают находиться на боевом дежурстве, что грозит возможными новыми ударами по украинским городам.

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Во время сегодняшней ракетной атаки в Одесской области ВС РФ повредили логистический объект. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"В этот раз враг использовал тактическую авиацию. Из двух самолетов Су-30 были выпущены шесть ракет воздушного базирования. Все они были уничтожены над морем Силами противовоздушной обороны", –– рассказала представитель командования.

Однако позже россияне также запустили "Калибы" из акватории Черного моря.

"Мы знаем, что там находится вражеская корабельная группировка, которая, в том числе, несет на себе ракеты такого типа, высокоточные ракеты", –– прокомментировала она.

В результате удара в областном центре пострадал один из логистических объектов. Взрывной волной были повреждены здания окрестных предприятий. В настоящее время последствия обстрела уточняются.

Как уточнила Гуменюк, в результате удара в Одессе ранен один человек.

Гуменюк также рассказала, что в настоящее время в Черном море находится три вражеских ракетоносителя. Один из кораблей является подводным, что затрудняет фиксацию пуска ракет украинской стороной на раннем этапе.

Утром российские корабли были оснащены 20 ракетами "Калибр", часть из них оккупанты уже использовали. То, что ракетоносители остаются в акватории, говорит о возможных дальнейших атаках россиян по городам Украины.

Напомним, Россия ударила по объектам добычи газа на востоке Украины. На месте происшествия возник пожар, спасатели уже успели его ликвидировать.

Ранее Фокус писал, что силы ПВО сбили над Киевом четыре ракеты и пять дронов-камикадзе. ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры, но ни в столице, ни в Киевской области прилетов ракет не зафиксировано.