В Одесі ракета влучила по логістичному об'єкту, є постраждалий – ОК "Південь" (відео)

За словами Наталії Гуменюк, окупанти завдали удару "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Ворожі кораблі-ракетоносії продовжують перебувати на бойовому чергуванні, що загрожує можливими новими ударами по українських містах.

Related video

Під час сьогоднішньої ракетної атаки в Одеській області ЗС РФ пошкодили логістичний об'єкт. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Цього разу ворог використав тактичну авіацію. З двох літаків Су-30 було випущено шість ракет повітряного базування. Всі вони були знищені над морем Силами протиповітряної оборони", — розповіла представниця командування.

Проте згодом росіяни також запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.

"Ми знаємо, що там знаходиться вороже корабельне угруповання, яке, зокрема, несе на собі ракети такого типу, високоточні ракети", — прокоментувала вона.

Унаслідок удару в обласному центрі постраждав один із логістичних об'єктів. Вибуховою хвилею було пошкоджено будинки навколишніх підприємств. Наразі наслідки обстрілу уточнюються.

Як уточнила Гуменюк, унаслідок удару в Одесі поранено одну людину.

Гуменюк також розповіла, що наразі в Чорному морі знаходяться три ворожі ракетоносії. Один із кораблів є підводним, що ускладнює фіксацію пуску ракет українською стороною на ранньому етапі.

Вранці російські кораблі були оснащені 20 ракетами "Калібр", частину їх окупанти вже використовували. Те, що ракетоносії залишаються в акваторії, говорить про можливі подальші атаки росіян по містах України.

Нагадаємо, Росія вдарила по об'єктах видобутку газу на сході України. На місці події виникла пожежа, рятувальники вже встигли її ліквідувати.

Раніше Фокус писав, що сили ППО збили над Києвом чотири ракети та п'ять дронів-камікадзе. ЗС РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури, але ні в столиці, ні в Київській області прильотів ракет не зафіксовано.