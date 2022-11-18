"Контужена ракетой HIMARS": Губарев рассказал о лечении его жены после удара по ОГА в Херсоне

Супруга экс-главаря "ДНР" Екатерина Губарева, занимающая пост замглавы оккупационной администрации Херсонской области, уже давно не участвует в работе "правительства".

Related video

После проведения псевдореферендума об аннексии Херсонской области Россией заместитель главы оккупационной администрации Екатерина Губарева, супруга "экс-губернатора ДНР" Павла Губарева, не участвовала в работе "правительства". Муж коллаборантки утверждает, что ее "контузило ракетой HIMARS", когда по зданию администрации был нанесен удар. Об этом Губарев написал в своем телеграм-канале.

"Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение", — заявил Губарев.

Предполагаемый удар по зданию Херсонской ОГА произошел 16 сентября.

Своим постом бывший главарь боевиков отреагировал на сообщение "представителя правительства" Херсонской области, в котором говорилось, что Екатерина Губарева уже некоторое время не исполняет обязанности заместителя главы оккупационной администрации.

"Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора. Ее функции и министерства перераспределены между другими замами. В эвакуации она также не принимала участия, министерства и правительство работали без ее участия. Де-факто она в работе правительства участия не принимает уже долгое время", — цитирует ТАСС собеседника в так называемом правительстве региона.

Кроме того Губарев сообщил, что после задержания российскими правоохранителями его супруга вышла на свободу. По договоренности со следствием он не может раскрывать суть дела, говорится в его сообщении.

"За последних восемь лет воочию видел как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз", — написал Губарев.

Напомним, 16 ноября Губарев заявил, что его супруга Екатерина пропала в оккупированной части Херсонской области. СМИ сообщили, что Губарева была задержана по уголовному делу об экономическом преступлении.