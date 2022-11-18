"Контужена ракетою HIMARS": Губарєв розповів про лікування його дружини після удару по ОДА у Херсоні

Дружина ексглаваря "ДНР" Катерина Губарєва, яка обіймає посаду заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області, вже давно не бере участі в роботі "уряду".

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Після проведення псевдореферендуму про анексію Херсонської області Росією заступниця голови окупаційної адміністрації Катерина Губарєва, дружина "ексгубернатора ДНР" Павла Губарєва, не брала участі у роботі "уряду". Чоловік колаборантки стверджує, що її "контузило ракетою HIMARS", коли по будівлі адміністрації завдали удару. Про це Губарєв написав у своєму телеграм-каналі.

"Катя була контужена ракетою HIMARS, яка прилетіла до адміністрації Херсона і проходила лікування", — заявив Губарєв.

Очікуваний удар по будівлі Херсонської ОДА стався 16 вересня.

Своїм постом колишній ватажок бойовиків відреагував на повідомлення "представника уряду" Херсонської області, в якому йшлося про те, що Катерина Губарєва вже деякий час не виконує обов'язки заступниці голови окупаційної адміністрації.

"Губарєва з моменту закінчення референдуму залишила область і жодної участі в роботі уряду не брала, залишаючись лише формально заступницею губернатора. Її функції та міністерства перерозподілені між іншими заступниками. В евакуації вона також не брала участі, міністерства та уряд працювали без її участі. Де-факто вона в роботі уряду участі не бере вже довгий час", — цитує ТАСС співрозмовника в так званому уряді регіону.

Крім того, Губарєв повідомив, що після затримання російськими правоохоронцями його дружина вийшла на волю. За домовленістю зі слідством він не може розкривати суть справи, йдеться у повідомленні.

"За останні вісім років на власні очі бачив як ця бездушна кланово-чиновницька махіна розчавила десятки і сотні прекрасних людей. Нас Бог милував і цього разу", — написав Губарєв.

Нагадаємо, 16 листопада Губарєв заявив, що його дружина Катерина зникла в окупованій частині Херсонської області. ЗМІ повідомили, що Губарєва було затримано у кримінальній справі про економічний злочин.