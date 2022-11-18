"Эта война — и ваша проблема": Макрон просит азиатские страны противостоять России

Президент Франции призвал государства Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к "растущему консенсусу" против войны в Украине.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 18 ноября, призвал азиатские страны присоединиться к "растущему консенсусу" против военной агрессии России в Украине. Об этом сообщает BFM TV.

"Приоритетом номер один для Франции является содействие миру в Украине и попытка оказать глобальное давление на Россию", — в частности, заявил французский лидер в ходе саммита экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как уточняется, Макрон подчеркнул, что война в Украине является общей проблемой. В связи с этим президент Франции хочет тесно сотрудничать с Китаем, Индией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой для создания "консенсуса".

"Мы не верим в гегемонию, конфронтацию. Мы верим в стабильность, мы верим в инновации", — добавил он.

Ранее The Guardian сообщал, что французский лидер в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали также пообщался с главой Китая Си Цзиньпином и предложил ему объединить усилия для прекращения войны в Украине. В частности, он призвал китайского лидера надавить на Россию, чтобы "усадить ее за стол переговоров".

В своем вступительном слове на саммите Цзиньпин не упоминал Украину, однако также сказал, что Франция и Китай должны вместе "поддерживать дух независимости, автономии, открытости и сотрудничества" в мире.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако, по его словам, подходящий момент для этого должен выбрать именно Киев.

Ранее французский лидер попросил Папу Римского позвонить Путину для установления мира в Украине.