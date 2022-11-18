"Ця війна — і ваша проблема": Макрон просить азіатські країни протистояти Росії

Президент Франції закликав держави Азійсько-Тихоокеанського регіону приєднатися до "кожен раз більшого консенсусу" проти війни в Україні.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю, 18 листопада, закликав азіатські країни приєднатися до "кожен раз більшого консенсусу" проти військової агресії Росії в Україні. Про це повідомляє BFM TV.

"Пріоритетом номер один для Франції є сприяння миру в Україні та спроба чинити глобальний тиск на Росію", — зокрема заявив французький лідер під час саміту економічних лідерів Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Як уточнюється, Макрон наголосив, що війна в Україні є спільною проблемою. У зв'язку з цим президент Франції хоче тісно співпрацювати з Китаєм, Індією, Близьким Сходом, Африкою та Латинською Америкою для створення консенсусу.

"Ми не віримо в гегемонію, конфронтацію. Ми віримо у стабільність, ми віримо в інновації", — додав він.

Раніше The Guardian повідомляв, що французький лідер у рамках саміту "Великої двадцятки" на Балі також поспілкувався з главою Китаю Сі Цзіньпіном і запропонував йому об'єднати зусилля для припинення війни в Україні. Зокрема, він закликав китайського лідера натиснути на Росію, щоб "усадити її за стіл переговорів".

У своєму вступному слові на саміті Цзіньпін не згадував Україну, проте також сказав, що Франція та Китай мають разом "підтримувати дух незалежності, автономії, відкритості та співробітництва" у світі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон виступив за поновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак, за його словами, слушний момент для цього має обрати саме Київ.

Раніше французький лідер попросив Папу Римського зателефонувати до Путіна для встановлення миру в Україні.