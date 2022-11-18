"Пираты Херсонского моря": бойцы ССО подкрались к оккупантам по дну реки (видео)

Для зачистки села на Херсонщине задействовали лодки и боевых водолазов, которые проложили путь к позициям ВС РФ по дну реки.

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Силы специальных операций ВСУ провели успешную операцию по освобождению населенного пункта на Херсонщине. Об этом говорится в сюжете, который был обнародован Командованием ССО.

По данным ведомства, ВС РФ обустроили опорные пункты в жилых домах в одном из захваченных сел Херсонской области. Уничтожение позиций захватчиков поручили сводному отряду бойцов 73-го морского центра Сил спецопераций и Иностранного легиона.

По словам участника боевой операции, его побратимы подошли к населенному пункту по воде на лодках. В составе передовой группы были водолазы, которым пришлось прокладывать свой путь по дну реки.

"Штурмовые группы передвигались на лодках-резинках, однако мы имели главный дозор — три человека, которые пошли на ластах — два парня из легиона и я. Выдвигались к месту, делали некую безопасность сектора. К тому времени, когда подошли лодки, мы смогли пробить эту тропу, и вышли фактически на берег. Сразу сделали быстрый бросок к первому дому и начали зачищать… Возле четвертого дома мы услышали стрельбу из пулемета, и поняли, что пора действовать", — добавил военнослужащий, озвучивая детали успешной спецоперации на Херсонщине.

Боец ССО добавил, что защитникам Украины удалось не только уничтожить вражеские позиции в жилых домах, но и взять в плен несколько оккупантов.

Отметим, что ранее снайперу Сил спецопераций ВСУ одним выстрелом удалось поразить двух оккупантов.

Также сообщалось, что бойцы ССО ВСУ устроили засаду для оккупантов и уничтожили российские бронеавтомобили "Тигр" вместе с экипажем.