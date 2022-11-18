"Пірати Херсонського моря": бійці ССО підкралися до окупантів по дну річки (відео)

Для зачистки села на Херсонщині задіяли човни та бойових водолазів, які проклали шлях до позицій ЗС РФ по дну річки.

Related video

Сили спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію зі звільнення населеного пункту на Херсонщині. Про це йдеться в сюжеті, оприлюдненому Командуванням ССО.

За даними відомства, ЗС РФ облаштували опорні пункти в житлових будинках в одному із захоплених сіл Херсонської області. Знищення позицій загарбників доручили зведеному загону бійців 73 морського центру Сил спецоперацій та Іноземного легіону.

За словами учасника бойової операції, його побратими підійшли до населеного пункту водою на човнах. У складі передової групи були водолази, яким довелося прокладати свій шлях по дну річки.

"Штурмові групи пересувалися на човнах-гумках, проте ми мали головну варту — три людини, які пішли на ластах, — двох хлопців із легіону та мене. Висувалися до місця, робили певну безпеку сектора. На той час, коли підійшли човни, ми змогли пробити цю стежку та вийшли фактично на берег. Відразу зробили швидкий кидок до першого будинку та почали зачищати... Біля четвертого будинку ми почули стрілянину з кулемета й зрозуміли, що час діяти", — додав військовослужбовець, озвучуючи деталі успішної спецоперації на Херсонщині.

Боєць ССО додав, що захисникам України вдалося не лише знищити ворожі позиції в житлових будинках, а й узяти в полон кількох окупантів.

Зазначимо, що раніше снайперу Сил спецоперацій ЗСУ одним пострілом вдалося вразити двох окупантів.

Також повідомлялося, що бійці ССО ЗСУ влаштували засідку для окупантів і знищили російські бронеавтомобілі "Тигр" разом із екіпажем.