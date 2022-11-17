Снайпер Сил спецоперацій одним пострілом уразив двох ворогів (відео)

Боєць з 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго за 5 хвилин здійснив 5 результативних пострілів.

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Снайпер Сил спеціальних операцій за 5 хвилин здійснив 5 прицільних пострілів на Донецькому напрямку. Про це повідомляє 3-й окремий полк імені князя Святослава Хороброго.

На Донецькому напрямку снайпер провів результативну роботу — 3 окупанти були ліквідовані й 2 отримали поранення. У процесі своєї роботи боєць одним пострілом зміг уразити одразу двох російських солдат. Кадри знищення ЗС РФ записано на відео.

Після одного з пострілів впали відразу два окупанти, але обидва вижили і спробували встати. Після цього пролунав ще один постріл, і вони знову впали.

Нагадаємо, 26 вересня Сили спецоперацій ЗСУ опублікували кадри знищення екіпажів російських "Тигрів". Під час засідки в Донецькій області було спалено один із броньовиків, також було ліквідовано сили ворога.

Раніше в ССО заявили про захоплення новітньої протитанкової міни ПТКМ-1Р. Вона спрацьовує від вібрацій бронетехніки. Частина, що уражає, вистрілює повітря і вибухає у верхній півсфері танка.