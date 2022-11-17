Снайпер Сил спецопераций одним выстрелом поразил двух врагов (видео)

Боец из 3-го отдельного полка имени князя Святослава Храброго за 5 минут совершил 5 результативных выстрелов.

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Снайпер Сил специальных операций за 5 минут совершил 5 прицельных выстрелов на Донецком направлении. Об этом сообщает 3-й отдельный полк имени князя Святослава Храброго.

На Донецком направлении снайпер провел результативную работу — 3 оккупантов были ликвидированы и 2 получили ранения. В ходе своей работы боец одним выстрелом смог поразить сразу двух российских солдат. Кадры уничтожения ВС РФ были записаны на видео.

После одного из выстрелов упало сразу два оккупанта, но оба выжили и попытались встать. После этого прозвучал еще один выстрел и они снова упали.

Напомним, 26 сентября Силы спецопераций ВСУ опубликовали кадры уничтожения экипажей российских "Тигров". В ходе засады в Донецкой области был сожжен один из броневиков, также были ликвидированы силы врага.

Ранее в ССО заявили о захвате новейшей противотанковой мины ПТКМ-1Р. Она срабатывает от вибраций бронетехники. Поражающая часть выстреливает в воздух и взрывается в верхней полусфере танка.