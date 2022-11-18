Начинают разбираться: Зеленский рассказал, почему страны Африки начали поддерживать Украину

По словам украинского президента, африканские страны постепенно меняют свое отношение к России. Об этом говорят результаты голосования за резолюцию ООН, в которой осуждается агрессия РФ против Украины.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые страны Африканского континента проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой идет речь о территориальной целостности Украины и осуждается агрессия России против Украины. Об этом главнокомандующий рассказал во время общения с ирландскими студентами, пишут на официальном сайте Президента Украины.

По словам украинского лидера, Россия утратила былую поддержку среди стран Африки после того, как заблокировала экспорт зерна из портов Черного моря. Таким образом, Российская Федерация спровоцировала нехватку продовольствия в регионе.

"Сегодня постепенно, страна за страной, государства Африканского континента начинают разбираться, что произошло. Что они были дезинформированы. Что Россия – действительно агрессор, что она не уважает свободу слова, не поддерживает жизнь, а делает наоборот", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также упомянул о том, что в этот раз резолюцию об осуждении действий РФ поддержали 140 стран, что является рекордным показателем.

Зеленский отметил, что часть африканских стран ранее уже высказывала свою проукраинскую позицию на дипломатической площадке Крымской платформы, работа которой направлена на освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов.

При этом верховный главнокомандующий подчеркнул, что многие страны Африки находятся под действием пропаганды РФ. Правительства этих государств закрывают глаза на последствия агрессивной политики Кремля, а также на гуманитарную помощь со стороны Украины.

Напомним, что Украина закупила 50 тысяч тонн зерна для Эфиопии и Сомали в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine. В дальнейшем к финансированию поставок продовольствия в беднейшие страны Африки присоединятся и другие страны.

Еще Фокус писал о том, что в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель студента из Замбии на войне в Украине. До того, как отправиться на фронт, молодой человек пребывал в российской тюрьме.