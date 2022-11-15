МИД Украины о смерти студента из Замбии: африканцы не должны погибать за амбиции Путина

Африканский студент был осужден в России по делу о наркотиках, затем отправлен на войну в Украину. В сентябре Кремль сообщил, что парень погиб на фронте.

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на гибель африканского студента в российско-украинской войне. Спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Twitter призвал лидеров африканских государств не отпускать своих граждан воевать против Украины.

По словам Олега Николенко, власти Российской Федерации мобилизует осужденных африканцев для ведения захватнической войны против Украины. Подобная политика привела к смерти 23-летнего гражданина Замбии Лемехани Ньиренды.

"Мы призываем Африканский союз и все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила насильно вербовать граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", – пишет спикер МИД.

Погибший в Украине студент прибыл в Москву для того, чтобы получать образование в сфере ядерной инженерии. В российскую тюрьму африканский студент попал за распространение наркотических веществ. Наказание он отбывал с апреля 2020 года в месте лишения свободы на окраине Москвы.

Председатель МИД Замбии Стэнли Какубо отметил, что Кремль сообщил о гибели их гражданина в сентябре. Власти Замбии обратились к Российской Федерации за подробностями инцидента, однако ответа с российской стороны не последовало. Отец Лемехани Ньиренды заявил, что не знает, как его сын попал в Вооруженные силы РФ.

Набор заключенных в частные военные компании РФ для отправки на фронт в Украину эксперты связывают с невосполнимыми потерями российской стороны в войне. По данным украинской разведки, для Кремля не имеет значение статья, по которой осужден человек, даже если это тяжелое преступление.

Напомним, что провозглашенная Владимиром Путиным мобилизация вызвала напряжение в российском обществе. Кроме того, неравномерное распределение повесток по регионам вызвало негодование среди национальных меньшинств Российской Федерации.

Также Фокус писал о том, что мобилизованные в ЧВК "Вагнера", потерявшие конечности на войне с Украиной, получили помилование от государства. Ранее заключенные были осуждены по тяжким статьям.