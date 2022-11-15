МЗС України про смерть студента із Замбії: африканці не повинні гинути через амбіції Путіна

Африканського студента засудили в Росії у справі про наркотики, потім відправили на війну в Україну. У вересні Кремль повідомив, що хлопець загинув на фронті.

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на загибель африканського студента у російсько-українській війні. Спікер МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter закликав лідерів африканських держав не відпускати своїх громадян воювати проти України.

За словами Олега Ніколенка, влада Російської Федерації мобілізує засуджених африканців для ведення загарбницької війни проти України. Подібна політика призвела до смерті 23-річного громадянина Замбії Лемехані Ньіренди.

"Ми закликаємо Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила насильно вербувати громадян. Африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна", — пише речник МЗС.

Загиблий в Україні студент прибув до Москви для того, щоб здобувати освіту у сфері ядерної інженерії. До російської в'язниці африканський студент потрапив за поширення наркотичних речовин. Покарання він відбував із квітня 2020 року у місці позбавлення волі на околиці Москви.

Голова МЗС Замбії Стенлі Какубо зазначив, що Кремль повідомив про загибель їхнього громадянина у вересні. Влада Замбії звернулася до Російської Федерації за подробицями інциденту, проте відповіді з російської сторони не було. Батько Лемехані Ньіренди заявив, що не знає, як його син потрапив до Збройних сил РФ.

Набір ув'язнених у приватні військові компанії РФ для відряджання на фронт в Україну експерти пов'язують із непоправними втратами російської сторони у війні. За даними української розвідки, для Кремля не має значення стаття, за якою засуджено людину, навіть якщо це тяжкий злочин.

Нагадаємо, що проголошена Володимиром Путіним мобілізація викликала напругу в російському суспільстві. Крім того, нерівномірний розподіл повісток між регіонами викликав обурення серед національних меншин Російської Федерації.

Ще Фокус писав про те, що мобілізовані у ПВК "Вагнера", які втратили кінцівки на війні з Україною, отримали помилування від держави. Раніше ув'язнених було засуджено за тяжкими статтями.