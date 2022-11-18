Починають розбиратися: Зеленський розповів, чому країни Африки почали підтримувати Україну

За словами українського президента, африканські країни поступово змінюють своє ставлення до Росії. Про це свідчать результати голосування за резолюцію ООН, у якій засуджується агресія РФ проти України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни Африканського континенту проголосували за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, в якій йдеться про територіальну цілісність України та засуджується агресія Росії проти України. Про це головнокомандувач розповів під час спілкування з ірландськими студентами, пишуть на офіційному сайті Президента України.

За словами українського лідера, Росія втратила колишню підтримку серед країн Африки після заблокування експорту зерна з портів Чорного моря. Так, Російська Федерація спровокувала нестачу продовольства в регіоні.

"Сьогодні поступово, країна за країною, держави Африканського континенту починають розбиратися, що сталося. Що вони були дезінформовані. Що Росія — справді агресор, що вона не поважає свободу слова, не підтримує життя, а робить навпаки", — сказав Володимир Зеленський.

Український лідер також згадав, що цього разу резолюцію про засудження дій РФ підтримали 140 країн, що є рекордним показником.

Зеленський зазначив, що частина африканських країн раніше вже висловлювала свою проукраїнську позицію на дипломатичному майданчику Кримської платформи, робота якого спрямована на звільнення Кримського півострова від російських окупантів.

Водночас верховний головнокомандувач наголосив, що багато країн Африки перебувають під дією пропаганди РФ. Уряди цих держав заплющують очі на наслідки агресивної політики Кремля, а також на гуманітарну допомогу з боку України.

Нагадаємо, що Україна закупила 50 тисяч тонн зерна для Ефіопії та Сомалі в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Надалі до фінансування постачання продовольства до найбідніших країн Африки приєднаються й інші країни.

Ще Фокус писав про те, що в Міністерстві закордонних справ України прокоментували загибель студента із Замбії на війні в Україні. До того, як вирушити на фронт, молодик перебував у російській в'язниці.