Приговор по крушению рейса МН17: доказана ли вина России?

Суд в Гааге подтвердил: в 2014 году, на момент крушения самолета рейса МН17, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находились под контролем РФ. Но имена лиц из числа высшего российского военного командования, причастных к катастрофе, названы не были. Вполне вероятно, весной в Гааге состоится еще один судебный процесс.

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Право на оправдательный приговор

В Гааге в защищенном судебном комплексе Схипхола после 2,5 лет слушаний прозвучал приговор по делу сбитого малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. В июле 2014-го в небе над Снежным Донецкой области погибли 298 человек.

В результате виновными названы трое. Двое граждан РФ – Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), так называемый "министр обороны ДНР" и Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), так называемый "начальник разведуправления ДНР". А также гражданин Украины Леонид Харченко (позывной "Крот"), который перевозил зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший самолет. Все они приговорены к высшей мере наказания – пожизненному заключению, на их имущество наложен арест.

Суд установил, что Гиркин был на связи с Москвой, просил оружие для контроля воздушного пространства над оккупированной территорией и руководил всем процессом, Дубинский отвечал за перевозку из РФ конкретного "Бука" и отдавал приказы Харченко.

При этом суд назвал точное место постоянной дислокации зенитного комплекса (он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске), его маршрут по территории Украины, место запуска. И определил: пассажирский самолет оказался случайной целью. Но для служителей Фемиды этот факт не имел никакого значения. В суде было важно доказать, что все самолеты в то время были умышленной целью, что была организована операция атак на самолеты.

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О перемещении "Бука" знал еще и четвертый подозреваемый – гражданин России Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), подчиненный Дубинского. Но ему удалось избежать наказания – он признан судом в Гааге невиновным.

Пулатову, скорее, повезло (а он единственный, кто воспользовался своим правом защиты – его адвокаты присутствовали во время процесса). И не потому, что этот гражданин не был причастен к катастрофе. Не хватило весомых доказательств, собранных прокуратурой, о его непосредственном участии в преступлении. Суд заявил, что роль Пулатова в этих событияхзначительно преувеличена. Дело в том, что если в украинском уголовном праве есть разные типы соучастия – если кто-то просто стоял рядом, может оказаться соучастником, то в нидерландском – важно так называемое функциональное соучастие, уголовно наказуемое. Если же действия человека не имели значительного влияния на последствия, то уголовная ответственность не наступает. Например, в суде рассматривали эпизод встречи Пулатова и Харченко возле магазина "Фуршет" в Снежном. По мнению суда, в тот момент Харченко уже получил от Дубинского четкие указания о транспортировке "Бука" и дальнейших действиях. Другими словами, на действия Харченко Пулатов влиять уже не мог. Суд решил, что не в силах подчиненного Дубинского было изменить ход событий.

И как бы ни странно это звучало, но оправдание Пулатова – хороший знак, ведь суд не просто сказал, что доказательств его роли в событиях на Донбассе нет, наоборот – подтвердил его участие, просто собранных следствием доказательств не хватает. Таким образом, суд дополнительно подтвердил причастность осужденных.

Кроме того, суд отметил, что Россия пыталась переложить ответственность на Украину, предоставляя сфабрикованные доказательства и различные нереальные версии об участии украинского самолета. Все подобные факты были изучены и отброшены.

Участие России в трагедии рейса МН17

Текст приговора, то есть его резолютивную часть, судьи зачитывали около полутора часов. Полный текст вскоре будет опубликован. Многие юристы-международники отказались комментировать решение, не прочитав его.

Дело в том, что в приговоре есть слова, которые важно было сверить с оригиналом. А именно — о том, что на момент запуска "Бука" со стороны Первомайска Украина не контролировала территории, по которым этот "Бук" перемещался – часть Донецкой и Луганской областей находилась под контролем "ДНР", которую, в свою очередь, контролировала Россия.

Юристы настаивают, что нидерландский суд мог говорить о контроле России в конкретной ситуации, а не о полном с 2014 года. Тем более, выводы о том, что на территории Украины проходил международный вооруженный конфликт при участии РФ, вне его юрисдикции.

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Дело в том, что процесс проходил на национальном уровне – речь шла об обвинениях по конкретным статьям уголовного кодекса Нидерландов, а именно — об убийстве. Был установлен круг конкретных подозреваемых, доказывалась причастность каждого из них – гражданство не имело никакого значения. Другими словами, за поступок отдельного гражданина государство ответственности не несет. Ответственность государства наступала бы в том случае, если бы было доказано, что к запуску ракеты "Бук" причастен кадровый российский военный, а не условный доброволец, какими признаны все трое осужденных.

Но чтобы доказать последнее, необходимо и продолжать расследование и пользоваться другими международными инстанциями.

Что важно будет для них в контексте участия РФ, так это то, что суд в Гааге четко указал: установка "Бук", с помощью которой был сбит самолет рейса МН17, находилась на вооружении российской армии. То есть за его применения ответственность несет Россия.

Продолжение следствия по делу малазийского Боинга

Известно, что до начала слушания в Гааге работала Международная следственная группа (Join Investigation Team — JIT). В нее входили представители Офиса генерального прокурора Украины и Службы безопасности Украины.

Их вклад был значительным. Во время процесса адвокаты Пулатова даже говорили, что следствие чрезмерно считается с предоставленной Украиной информацией, а суд может быть заангажированным.

Кроме того, что украинская сторона предоставила все перехваты разговоров, специальные группы проникали на оккупированную территорию, чтобы достать доказательства. Например, носитель, на который было снято движение тягача с "Буком" без одной ракеты. Это необходимо было для подтверждения аутентичности ранее предоставленных фото.

Также украинские следователи задержали человека, который украл с автопредприятия трейлер для перевозки зенитно-ракетного комплекса "Бук". Речь идет о так называемом "начальнике службы тыла разведуправления ДНР" Дмитрии Куприяне с позывным Батя. На момент начала процесса в Гааге в 2020 году он уже отбыл пятилетний срок наказания за участие в террористической организации — на свободу Куприян вышел 20 июня 2019 года. В Нидерландах он выступал свидетелем лично, хотя и не публично.

Что важно – даже во время слушания и после приговора работа этой группы не останавливалась – следствие продолжается. Это только первые четыре лица, которые оказались под судом. Следователи работают над установлением причастных к сбитию малазийского Боинга из числа российского командования. Важно назвать фамилии тех, кто отдавал приказ, сформировал профессиональный экипаж.

Другими словами – эксперты сейчас изучают, кто мог отдать приказ в 53-й зенитно-ракетной бригаде в Курске перемещать "Бук", и кто дал указания сверху. Так что решение 17 ноября – только первый шаг к определению ответственности России на уровне суда в Нидерландах. Уже весной может начаться новый процесс.

Кроме того, решение, прозвучавшие в Схипхола – фундамент для дальнейших действий в других процессах против России.

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Напомним, эпизод сбития самолета МН17 рассматривается также Европейском суде по правам человека и является частью межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

26 января 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения, на слушаниях о приемлемости в Страсбурге Украина и Нидерланды продемонстрировали и доказательства нарушений Россией прав человека, в том числе в случае крушения МН17. Решение ЕСПЧ – следующее ожидаемое.

Дело о боинге МН17. Реакция заинтересованных сторон

После вынесения приговора родственники семей погибших, которые приехали в Гаагу из Австралии и разных городов Нидерландов, говорили, что они удовлетворены решением. Для них главное, что в суде была определена роль России.

Сама же Россия на приговор отреагировала в день вынесения. Министерство иностранных дел РФ заявило, что не признает вердикт. Там считают, что в основе расследования "лежал политический заказ", а на суд якобы давили политики Нидерландов, представители прокуратуры и медиа.

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У стороны обвинения есть 14 дней на апелляцию. Но подавать ее адвокатам единственного фигуранта, который воспользовался правом на защиту – Пулатова, незачем. При этом в начале ноября министр юстиции Нидерландов написал письмо в парламент с информацией о том, что ведомство уже готовится к обжалованию.

Тем временем министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Россия "скрывает убийц" пассажиров самолета и потребовала от Москвы выдать осужденных по делу МН17. Но ожидать таких шагов со стороны России не стоит – конституция этой страны прямо запрещает выдавать своих граждан иностранным государствам.

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