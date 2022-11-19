"Гораздо хуже афганцев": американский генерал сравнил украинский и российский спецназ (видео)

По словам экс-руководителя Командования специальных операций ВС США генерала-майора Майка Репасса, спецназ РФ по своим возможностям уступает афганским силам из племенных образований.

Related video

Бывший американский генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что одна из причин эффективности украинского спецназа в том, что в подготовке наших военных участвовал генерал-майор Майк Репасс. Об этом сообщает издание New Debate.

В то время, когда Репасс возглавлял Командование специальных операций ВС США, он также был ответственным за развитие и подготовку сил специального назначения в Украине и в других союзных странах Европы.

Украинским войскам специального назначения отводится важная роль в защите страны от российских атак.

По словам Репасса, первое, что нужно знать об украинских войсках специального назначения, — это то, что существует несколько разновидностей таких войск. Они были еще и до 2014 года.

В структуре Минобороны есть:

Командование сил специальных операций ВС Украины;

ГУР, которые проводят операции на основе данных разведки;

"Альфа" (спецподразделение СБУ). "Представьте ФБР с серьезными военными возможностями", — так представитель Соединенных Штатов, проводивший подготовку примерно в 60 странах-партнерах НАТО, охарактеризовал спецподразделение силовиков.

[ + – ] Бойцы из Командования сил специальных операций ВС Украины

Российский спецназ

Генерал-майор невысокого мнения о российских силах спецназначения. По словам военного, было много случаев задержания российских спецназовцев в украинских городах, куда они пытались просочиться, но они не достигали эффекта стратегической значимости, который обычно ассоциируется с силами специальных операций.

"Вспомните спецназ в первые дни Афганистана. Десантники, высаживаются на аэродромах и охраняют авиабазы, или же спецназ из региональных племенных образований, которые участвовали в операциях против Талибана. В российской армии вообще нет ничего подобного", — пояснил генерал-майор.

[ + – ] Генерал-майор Майк Репасс — об украинских, российских и афганских силах спецназначения, а также об украинских партизанах

Украинские партизаны

По его оценкам, украинское сопротивление широко распространено в оккупированных Россией регионах. Но его меньше в двух областях, которые были оккупированы с 2014 года, потому что россияне действовали очень изощренно и и достаточно долго, чтобы все искоренить.

"Но сопротивление в российском тылу на севере в районе Чернигова, Сум, Харькова было сильным. Они работали по российским линиям снабжения. Конкретнее, по пограничным пунктам, мостам, железным дорогам и прочему", — отметил Репасс.

Он также напомним, что недавно президент Зеленский признал потенциал сопротивления и призвал партизанов помощь ускорить контрнаступление украинских сил в ряде районов.

[ + – ] По словам американского военного, американцам есть, чему поучиться у украинцев

"Вначале, они предоставляли информацию об активности россиян, а затем наносили ущерб линиям снабжения в российском тылу. Я впечатлен сопротивлением украинцев, в особенности командованием и правительственным руководством. Это очень вдохновляет, мы можем многому поучиться у украинцев", — пояснил американский военный.

Напомним, что в Минобороны Украины рассказали, когда ВСУ войдут в Крым. Владимир Гаврилов заявил, что к концу весны война с РФ завершится.

Ранее Фокус сообщал, что Украине нужны срочные поставки ПВО — это поможет закрепить победы на земле. Если бы у Украины не было советских ЗРК, ВС РФ могли бы преодолеть оборону Украины уже в первые недели войны.