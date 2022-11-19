"Набагато гірше за афганців": американський генерал порівняв український і російський спецназ (відео)

За словами екскерівника Командування спеціальних операцій ЗС США генерала-майора Майка Репаса, спецназ РФ за своїми можливостями поступається афганським силам із племінних утворень. Він також вражений спротивом України. І вважає, що американці можуть багато чого повчитися в українців.

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Колишній американський генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що одна з причин ефективності українського спецназу у тому, що у підготовці наших військових брав участь генерал-майор Майк Репас. Про це повідомляє видання New Debate.

Тоді, коли Репас очолював Командування спеціальних операцій ЗС США, він також був відповідальним за розвиток та підготовку сил спеціального призначення в Україні та інших союзних країнах Європи.

Українським військам спеціального призначення приділяється важлива роль у захисті країни від російських атак.

За словами Репаса, перше, що потрібно знати про українські війська спеціального призначення, — те, що існує кілька різновидів таких військ. Вони були ще й до 2014 року.

У структурі Міноборони є:

Командування сил спеціальних операцій ЗС України;

ГУР, що проводять операції на основі даних розвідки;

"Альфа" (спецпідрозділ СБУ). "Уявіть ФБР із серйозними військовими можливостями", — так представник Сполучених Штатів, який проводив підготовку приблизно в 60 країнах-партнерах НАТО, охарактеризував спецпідрозділ силовиків.

[ + – ] Бійці з Командування сил спеціальних операцій ЗС України

Російський спецназ

Генерал-майор невисокої думки про російські сили спецпризначення. За словами військового, було багато випадків затримання російських спецназівців в українських містах, куди вони намагалися просочитися, але вони не досягали ефекту стратегічної значущості, який зазвичай асоціюється із силами спеціальних операцій.

"Згадайте спецназ у перші дні Афганістану. Десантники висаджуються на аеродромах і охороняють авіабази, або ж спецназ із регіональних племінних утворень, які брали участь в операціях проти Талібану. У російській армії взагалі немає нічого такого", — пояснив генерал-майор.

[ + – ] Генерал-майор Майк Репас — про українські, російські та афганські сили спецпризначення, а також про українських партизанів

Українські партизани

За його оцінками, український опір набув широкого поширення в окупованих Росією регіонах. Але його менше у двох областях, які окуповані з 2014 року, бо росіяни діяли дуже витончено та й достатньо довго, щоби все викорінити.

"Але опір у російському тилу на півночі в районі Чернігова, Сум, Харкова був сильним. Вони працювали по російських лініях постачання. Конкретніше, по прикордонних пунктах, мостах, залізницях та інше", — зазначив Репас.

Він також нагадав, що нещодавно президент Зеленський визнав потенціал опору та закликав партизанів допомогти прискорити контрнаступ українських сил у низці районів.

[ + – ] За словами американського військового, американцям є чого повчитися в українців

"Спочатку вони надавали інформацію про активність росіян, а потім завдавали збитків лініям постачання в російському тилу. Я вражений опором українців, особливо командуванням і урядовим керівництвом. Це дуже надихає, ми можемо багато чого повчитися в українців", — пояснив американський військовий.

Нагадаємо, що в Міноборони України розповіли, коли ЗСУ увійдуть до Криму. Володимир Гаврилов заявив, що до кінця весни війна із РФ завершиться.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні потрібні термінові постачання ППО — це допоможе закріпити перемоги на землі. Якби Україна не мала радянських ЗРК, ЗС РФ могли б подолати оборону України вже в перші тижні війни.