В Украине начали эвакуацию населения из освобожденных Херсонской и Николаевской областей

По словам вице-премьера Ирины Верещук, правительство берет на себя все траты, связанные с перемещением и проживанием людей.

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В южных регионах Украины началась добровольная эвакуация населения из освобожденных населенных пунктов. Об этом на брифинге в Николаеве заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Чиновница подчеркнула, что государство берет на себя все связанные с этим расходы.

"Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное", — прокомментировала она.

Разговор о принудительном перемещении украинцев из региона не идет. Как говорит Верещук, много жителей освобожденного Херсона сами выразили желание временно выехать из областного центра. В частности, речь идет об уязвимых категориях граждан, особенно пожилого возраста, которые не могут справиться самостоятельно с существующими в регионе проблемами.

"Наша задача — дойти до каждого, предложить им выехать из Николаева или Кривого Рога в западные области, а также в Кировоградскую, Хмельницкую, Полтавскую области. Все ждут наших херсонцев", –– добавила она.

Как говорит Верещук, у государства есть на это средства, а главное –– соответствующий опыт, ведь ранее добровольная эвакуация уже проводилась и проводится до сих пор из Донецкой и Харьковской областей.

"Мы знаем, как сделать так, чтобы людям не было страшно, чтобы они не боялись неопределенности, что они едут неизвестно куда", –– говорит вице-премьер.

В настоящее время в освобожденных населенных пунктах юга Украины составляют списки желающих выехать.

Кроме этого, в Николаеве создали транзитный пункт, где люди могут оставаться в течение недели перед тем, как эвакуироваться в другие регионы.

[ + – ] Брифинг Ирина Верещук в Николаеве

Напомним, сегодня в пгт Белозерка Херсонской области россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. В результате происшествия 5 людей получили ранения.

Ранее Фокус также писал, что в период оккупации Херсона сотни человек были задержаны российскими захватчиками.