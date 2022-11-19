В Україні розпочали евакуацію населення зі звільнених Херсонської та Миколаївської областей

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, уряд бере на себе всі витрати, пов'язані з переміщенням та проживанням людей.

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У південних регіонах України розпочалася добровільна евакуація населення зі звільнених населених пунктів. Про це на брифінгу в Миколаєві заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Чиновниця наголосила, що держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.

"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо", — прокоментувала вона.

Про примусове переміщення українців із регіону не йдеться. Як каже Верещук, багато жителів звільненого Херсона самі виявили бажання тимчасово виїхати з обласного центру. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, особливо похилого віку, які не можуть впоратися самостійно з проблемами, що існують у регіоні.

"Наше завдання — дійти до кожного, запропонувати їм виїхати з Миколаєва чи Кривого Рогу до західних областей, а також до Кіровоградської, Хмельницької, Полтавської областей. Усі чекають наших херсонців", –– додала вона.

Як каже Верещук, держава має на це кошти, а головне — відповідний досвід, адже раніше добровільна евакуація вже проводилася і проводиться досі з Донецької та Харківської областей.

"Ми знаємо, як зробити так, щоб людям не було страшно, щоб вони не боялися невизначеності, що вони їдуть невідомо куди", — каже віцепрем'єрка.

Наразі у звільнених населених пунктах півдня України складають списки охочих виїхати.

Крім цього, у Миколаєві створили транзитний пункт, де люди можуть залишатися протягом тижня, перш ніж евакуюватися до інших регіонів.

[ + – ] Брифінг Ірина Верещук у Миколаєві

Нагадаємо, сьогодні у смт Білозерка Херсонської області росіяни обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Внаслідок пригоди 5 людей отримали поранення.

Раніше Фокус також писав, що в період окупації Херсона сотні людей затримали російські загарбники.