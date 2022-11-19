"Автократы делают выводы": в Пентагоне боятся распространения ядерного оружия из-за войны

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что лидеры других государств, поддерживающие Путина, могут прийти к выводу, что ядерный шантаж –– эффективный рычаг давления на мировое сообщество.

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Главы государств, поддерживающие президента РФ Владимира Путина, сейчас пристально наблюдают за войной в Украине и делают собственные выводы о том, как влиять на мировое сообщество для достижения собственных целей. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на форуме по безопасности в Канаде, передает Reuters.

В частности, Остин предупредил о рисках глобального распространения ядерного оружия в случае победы Москвы в войне против Украины.

"Соратники Путина-автократы наблюдают. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную "охотничью лицензию. И это может запустить опасную спираль распространения ядерного оружия", –– прокомментировал он.

По словам Остина, в настоящее время Пекин, как и Москва, стремится к миру, в котором "сила дает права". Министр обороны отметил, что китайские самолеты в рекордном количестве почти ежедневно летают вблизи Тайваня.

Журналисты Reuters напоминают, что Китай, который рассматривает Тайвань как свою территорию, давно заявил, что возьмет частично признанное государство под свой контроль и готов применить силу для достижения этой цели.

В то же время, Остин подчеркивает, что США извлекли собственные уроки из ситуации в Украине и понимают необходимость укрепления потенциала Тайваня в сфере обороны.

"Мы помогаем им стать более гибкими и устойчивыми", — добавил он.

Напомним, Украина получит от США противоминометные радары за $12 млн. Производство модификации UKR/TPQ-50 американцы планируют завершить в июне 2023 года и передать технику Вооруженным силам Украины.

19 ноября с официальным визитом в Киев приехал новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он пообещал усилить противовоздушную оборону Украины.