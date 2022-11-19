"Автократи роблять висновки": у Пентагоні бояться поширення ядерної зброї через війну

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що лідери інших держав, які підтримують Путіна, можуть дійти висновку, що ядерний шантаж — ефективний важіль тиску на світову спільноту.

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Глави держав, які підтримують президента РФ Володимира Путіна, зараз уважно спостерігають за війною в Україні та роблять власні висновки про те, як впливати на світову спільноту для досягнення власних цілей. Про це сьогодні, 19 листопада, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на безпековому форумі в Канаді, передає Reuters.

Зокрема, Остін попередив про ризики глобального розповсюдження ядерної зброї у разі перемоги Москви у війні проти України.

"Соратники Путіна-автократи спостерігають. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну "мисливську ліцензію". І це може запустити небезпечну спіраль розповсюдження ядерної зброї», — прокоментував він.

За словами Остіна, зараз Пекін, як і Москва, прагне миру, в якому "сила дає права". Міністр оборони зазначив, що китайські літаки у рекордній кількості майже щодня літають поблизу Тайваню.

Журналісти Reuters нагадують, що Китай, який розглядає Тайвань як свою територію, давно заявив, що візьме частково визнану державу під свій контроль і готовий застосувати силу для досягнення цієї цілі.

Водночас Остін наголошує, що США здобули власні уроки із ситуації в Україні та розуміють необхідність зміцнення потенціалу Тайваню у сфері оборони.

"Ми допомагаємо їм стати гнучкішими та стійкішими", — додав він.

Нагадаємо, Україна отримає від США протимінометні радари за $12 млн. Виробництво модифікації UKR/TPQ-50 американці планують завершити у червні 2023 року та передати техніку Збройним силам України.

19 листопада з офіційним візитом до Києва приїхав новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він пообіцяв посилити протиповітряну оборону України.