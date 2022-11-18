Україна отримає від США протимінометні радари за $12 млн (фото)

Виробництво модифікації UKR/TPQ-50 американці планують завершити у червні 2023 року та передати техніку Збройним силам України.

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США замовила модифікацію протимінометних радарів UKR/TPQ-50 для Збройних сил України, які коштують $12 млн. Інформація про це з'явилася на сайті Міністерства оборони США.

В опублікованому документі йдеться про те, що в межах Ініціативи щодо сприяння безпеці в Україні. Пентагон уклав контракт із SRCTec LLC на виробництво легких радарних систем.

Техніку виготовлятимуть у місті Сиракузи (штат Нью-Йорк, США). За попередніми даними, їх планують завершити до 30 червня 2023 року.

Протимінометні радари UKR/TPQ-50: що вміє ця техніка

Це — радар артилерійської розвідки, який може фіксувати та відстежувати мінометні позиції та надавати інформацію для ведення контрбатарейної боротьби.

Має дальність виявлення боєприпасів на траєкторії польоту до 10 км і точність визначення координат до 50 м. Зазвичай використовується для фіксування насамперед мінометних позицій противника.

Радар AN/TPQ-50 може бути встановлений на щоглах, триногах або легких транспортних засобах, наприклад, таких як армійський позашляховик HMMWV.

[ + – ] Радіолокаційна система A422 Фото: Blighter Surveillance Systems

Нагадаємо, раніше Пентагон визнав системи NASAMS найефективнішими у боротьбі з ракетними обстрілами РФ. За словами глави Міноборони США Ллойда Остіна, під час масових ракетних ударів по Україні з боку ЗС РФ 15 жовтня, система ППО NASAMS зарекомендувала себе найефективніше.

Фокус також повідомляв, що США анонсували новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони для Hawk і ЗРК Avenger. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Київ отримав чотири ЗРК Avenger, оснащені ракетами Stinger.