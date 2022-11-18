Украина получит от США противоминометные радары за $12 млн (фото)

Производство модификации UKR/TPQ-50 американцы планируют завершить в июне 2023 года и передать технику Вооруженным силам Украины.

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США заказала модификацию противоминометных радаров UKR/TPQ-50 для Вооруженных сил Украины, которые стоят $12 млн. Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны США.

В опубликованном документе говорится о том, что в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине. Пентагон заключил контракт с SRCTec LLC на производство легких радарных систем.

Технику будут изготовлять в городе Сиракузы (штат Нью-Йорк, США). По предварительным данным их планируют завершить к 30 июню 2023 года.

Противоминометные радары UKR/TPQ-50: что умеет эта техника

Это — радар артиллерийской разведки, который может выявлять и отслеживать минометные позиции и предоставлять информацию для ведения контрбатарейной борьбы.

Имеет дальность обнаружения боеприпасов на траектории полета до 10 км и точность определения координат до 50 м. Обычно используется для выявления прежде всего минометных позиций противника.

Радар AN/TPQ-50 может быть установлен на мачтах, треногах или легких транспортных средствах, к примеру, таких как армейский внедорожник HMMWV.

[ + – ] Радиолокационная система A422 Фото: Blighter Surveillance Systems

Напомним, ранее Пентагон признал системы NASAMS самыми эффективными в борьбе с ракетными обстрелами РФ. По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, во время массовых ракетных ударов по Украине со стороны ВС РФ 15 октября, система ПВО NASAMS зарекомендовала себя эффективнее всего.

Фокус также сообщал, что США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получил четыре ЗРК Avenger, оснащенных ракетами Stinger.