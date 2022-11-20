"Звучит как мечта": в ОП не думают, что война закончится весной 2023 года

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина точно победит в войне с Россией, однако не может спрогнозировать, когда именно это произойдет.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова замглавы Минобороны Владимира Гаврилова о том, что украинская армия может вернуться в Крым до декабря, а война с Россией завершится до конца весны. По его словам, такая дата окончания военных действий скорее является мечтой.

Об этом Ермак заявил во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает "Укринформ".

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", — сказал он.

Руководитель ОП заявил, что Украина точно победит в войне с Россией, однако не может спрогнозировать, когда именно это произойдет. Он также отметил, что ВСУ достигли успехов на поле боя, вернув под контроль Херсон и освободив Харьковскую область.

"Впрочем, эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет", — добавил Ермак.

Напомним, 19 ноября замминистра обороны Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ могут зайти в оккупированный Крым в декабре, а до конца весны война завершится. По его словам, Россия может применять ядерное оружие, но такой сценарий он считает маловероятным.

Ранее, 18 октября главы украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что боевые действия на территории Украины должны завершиться до лета 2023 года возвращением всех оккупированных территорий, включая Крым. Он отметил, что до конца года у украинских военных будут значительные победы.