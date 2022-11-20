"Звучить як мрія": в ОП не думають, що війна закінчиться навесні 2023 року

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна точно переможе у війні з Росією, проте не може спрогнозувати, коли саме це станеться.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника голови Міноборони Володимира Гаврилова про те, що українська армія може повернутися до Криму до грудня, а війна з Росією завершиться до кінця весни. За його словами, така дата закінчення воєнних дій скоріше є мрією.

Про це Єрмак заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, передає "Укрінформ".

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України — це мрія. Звичайно, мільйони українців мріють, щоб ця війна завершилася якнайшвидше. Втім, я буду більш реалістичним", — сказав він.

Керівник ОП заявив, що Україна точно переможе у війні з Росією, проте не може спрогнозувати, коли саме це станеться. Він також зазначив, що ЗСУ досягли успіхів на полі бою, повернувши під контроль Херсон та звільнивши Харківську область.

"Втім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", — додав Єрмак.

Нагадаємо, 19 листопада заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що ЗСУ можуть зайти до окупованого Криму у грудні, а до кінця весни війна завершиться. За його словами, Росія може застосовувати ядерну зброю, але такий сценарій вважає малоймовірною.

Раніше, 18 жовтня, глава української розвідки Кирило Буданов повідомив, що бойові дії на території України мають завершитися до літа 2023 року поверненням усіх окупованих територій, включно з Кримом. Він наголосив, що до кінця року в українських військових будуть значні перемоги.