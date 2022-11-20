Украинские морпехи смогли вернуться из плена после того, как им организовали побег

Операцию побега разрабатывал защитник "Азовстали", который сам побывал в российском плену.

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Группе украинских морпехов удалось сбежать из плена оккупантов.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин.

По его словам, морпехи-разведчики смогли вернуться из российского плена после того, как был проработан сценарий побега.

Копытин отметил, что история освобождения военнослужащих заслуживает отдельного фильма.

[ + – ] Группе украинских морпехов удалось сбежать из плена оккупантов

"Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их удерживали на неподконтрольной сейчас территории Украины. Об этом узнали в командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем. В результате удалось организовать побег разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию", — продолжил Копытин и добавил, что сейчас жизни морпехов ничего не угрожает.

Нардеп отметил, что план побега разрабатывал защитник завода "Азовсталь" Артем Дыбленко, которому также пришлось пережить российский плен.

Стоит отметить, что 19 ноября пресс-служба ВМСУ отчиталась о возвращении в Украину трех морпехов-разведчиков. Детали спецоперации командование не уточнило.

Также сообщалось, что в Украину в рамках обмена пленными вернулись 19 военнослужащих.