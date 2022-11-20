Українські морпіхи змогли повернутися з полону після того, як їм організували втечу

Операцію втечі розробляв захисник "Азовсталі", котрий сам побував у російському полоні.

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Групі українських морпіхів вдалося втекти з полону окупантів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Копитін.

За його словами, морпіхи-розвідники змогли повернутися з російського полону після того, як було опрацьовано сценарій втечі.

Копитін зазначив, що історія звільнення військовослужбовців заслуговує на окремий фільм.

[ + – ] Групі українських морпіхів вдалося втекти з полону окупантів

"Хлопці під час бойових дій потрапили в полон до російських окупантів. Їх утримували на непідконтрольній зараз території України. Про це дізналися у командуванні ВМС та морської піхоти, де вирішили спланувати операцію, щоб спробувати витягнути хлопців із полону, бо своїх не кидаємо. Внаслідок цього вдалося організувати втечу розвідників з полону, а потім переправити їх на підконтрольну Україні територію", — продовжив Копитін і додав, що зараз життю морпіхів нічого не загрожує.

Нардеп зазначив, що план втечі розробляв захисник заводу "Азовсталь" Артем Дибленко, якому також довелося пережити російський полон.

Варто зазначити, що 19 листопада пресслужба ВМСУ прозвітувала про повернення в Україну трьох морпіхів-розвідників. Деталі спецоперації командування не уточнило.

Також повідомлялося, що в Україну в межах обміну полоненими повернулися 19 військовослужбовців.