Новий обмін полоненими: до України повернулися ще 19 бійців (відео)

Військові мають пройти медичне обстеження, лікування та реабілітацію, але вони вже вдома, і можуть зустрітися зі своїми близькими.

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Україна повернула із російського полону 19 військовослужбовців-прикордонників. Про це 5 листопада Державна прикордонна служба повідомила у Facebook, опублікувавши відео зі звільненими воїнами.

Українські прикордонники кілька місяців провели ув'язнення після того, як потрапили в полон до росіян. Напередодні їх привезли на батьківщину, де військовослужбовці отримали довгоочікувану свободу. Держприкордонслужба наголосила, що всі звільнені бійці пройдуть медичне обстеження та реабілітацію, щоб повернутися до нормального життя.

Багато прикордонників за першої ж нагоди зв'язалися зі своїми рідними та близькими, не стримуючи сліз, інших зустріли прямо біля автобуса. Всім військовим вручили українські прапори, а бригада медиків прибула на спецмашині, щоб надати необхідну допомогу всім, хто її потребував.

3 листопада відбувся обмін полоненими з Росією у форматі 107 на 107. В Україну повернулися бійці ЗСУ, ВМС, ТРО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, Нацгвардії, у тому числі 74 захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі та 6 офіцерів. Серед тих, хто повернувся, багато поранених, деякі втратили кінцівки. Натомість українську сторону переділу 65 бойовиків з "Л/ДНР".

До цього 29 жовтня в Україну повернули 52 військовополонених. Серед них опинилися бійці Нацгвардії, ВМС, Держприкордонслужби, ТРо, медики та цивільні. Зокрема, додому приїхали головний хірург військового госпіталю в Маріуполі, який допомагав обороняти "Азовсталь" та моряк, захоплений у полон на острові Зміїний.

17 жовтня Україна звільнила з полону 108 жінок-військовослужбовців. Як розповіли в ВП, 37 із них були захоплені на "Азовсталі", а деяких Росія тримала в ув'язненні ще з 2019 року, звинувачуючи у тероризмі та шпигунстві.