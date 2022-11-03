Понад 100 українських військових повернули з полону: серед них 74 захисники "Азовсталі" (фото, відео)

З російського полону повернули тяжко поранених бійців, у деяких ампутовані кінцівки. Україна натомість віддала 65 окупантів з "Л/ДНР", у Москві заявили про нібито смертельну небезпеку для них.

Related video

Україна повернула з полону 107 військових, із яких 74 — захисники Азовсталі. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вдалося звільнити 107 воїнів — 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці з ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту), нацгвардійці", — зауважив він.

Серед звільнених є троє "азовців", ще 74 бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольці летіли вертольотом до Маріуполя, щоб рятувати життя та воювати за місто, додав голова ОП.

Україна повернула тих, хто отримав поранення в боях з окупантами, зокрема тяжко поранених та лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла, наголосив Єрмак.

"Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину лиця, з інфікованими ранами. Є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії", — продовжив він.

Багато з військових, за даними голови ОП, поранили ще у березні. За його словами, держава зробить все необхідне, щоби допомогти кожному.

Єрмак подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за якісну роботу та всю команду.

Обмін військовополоненими: що кажуть окупанти

Ватажок терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін також розповів про обмін. За його інформацією, Україна віддала 65 окупантів із "Л/ДНР".

"Сьогодні повертаємо з українських катівень 107 наших бійців. Україні віддаємо стільки ж полонених, переважно знову ЗСУ", — зауважив він.

У Міністерстві оборони РФ заявили про порятунок 107 загарбників, яким "загрожувала смертельна небезпека". Їм обіцяють лікування та реабілітацію у Москві.

Зазначимо, що попередній обмін відбувся 29 жовтня, того дня 52 українці повернулися додому. Серед звільнених були офіцери, сержанти, прості солдати та медики.

У жовтні пройшли ще 2 обміни полоненими. 17 жовтня повернулися 108 військовослужбовців жінок, деякі були ув'язнені з 2019 року, загарбники звинуватили їх у шпигунстві та тероризмі.

Також 11 жовтня в Україну повернулися 32 полонених захисники — 3 офіцери, 28 солдатів і 1 матрос. Дехто вважався зниклим безвісти.