Более 100 украинских военных вернули из плена: среди них 74 защитника "Азовстали" (фото, видео)

Из российского плена вернули тяжело раненных бойцов, у некоторых ампутированы конечности. Украина взамен отдала 65 оккупантов из "Л/ДНР", в Москве заявили о якобы смертельной опасности для них.

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Украина вернула из плена 107 военных, из которых 74 — защитники Азовстали. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Удалось освободить 107 воинов – 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта), нацгвардейцы", — зометил он

Среди освобожденных есть трое "азовцев", еще 74 бойца защищали "Азовсталь". Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город, добавил глава ОП.

Украина вернула тех, кто получил ранения в боях с оккупантами, в том числе тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела, подчеркнул Ермак.

"Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии", — продолжил он.

Многие из военных, по данным главы ОП, были ранены еще в марте. По его словам, государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому.

Ермак поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за качественную работу и всю команду.

Обмен военнопленными: что говорят оккупанты

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин тоже рассказал про обмен. По его информации, Украина отдала 65 оккупантов из "Л/ДНР".

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять ВСУ", — заметил он.

В Министерстве обороны РФ заявили о спасении 107 захватчиков, которым "грозила смертельная опасность". Им обещают лечение и реабилитацию в Москве.

Отметим что предыдущий обмен состоялся 29 октября, в тот день 52 украинца вернулись домой. Среди освобожденных были офицеры, сержанты, простые солдаты и медики.

В октябре прошли еще 2 обмена пленными. 17 октября вернулись 108 военнослужащих женщин, некоторые были в заключении с 2019 года, захватчики обвинили их в шпионаже и терроризме.

Также 11 октября в Украину вернулись 32 пленных защитника — 3 офицера, 28 солдат и 1 матрос. Некоторые числились пропавшими без вести.