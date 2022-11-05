Новый обмен пленными: в Украину вернулись еще 19 бойцов (видео)

Военным предстоит пройти медицинское обследование, лечение и реабилитацию, но они уже дома, и могут встретиться со своими близкими.

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Украина вернула из российского плена 19 военнослужащих-пограничников. Об этом 5 ноября Государственная пограничная служба сообщила в Facebook, опубликовав видео с освобожденными воинами.

Украинские пограничники несколько месяцев провели в заключении после того, как попали в плен к россиянам. Накануне их привезли на родину, где военнослужащие обрели долгожданную свободу. Госпогранслужба подчеркнула, что все освобожденные бойцы пройдут медицинское обследование и реабилитацию, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Многие пограничники при первой же возможности связались со своими родными и близкими, не сдерживая слез, других встретили прямо у автобуса. Всем военным вручили украинские флаги, а бригада медиков прибыла на спецмашине, чтобы оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждался.

3 ноября состоялся обмен пленными с Россией в формате 107 на 107. В Украину вернулись бойцы ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ГССТ, Нацгвардии, в том числе 74 защитника завода "Азовсталь" в Мариуполе и 6 офицеров. В числе возвратившихся много тяжелораненных, некоторые лишились конечностей. Взамен украинское старона передела 65 боевиков из "Л/ДНР".

До этого 29 октября в Украину вернули 52 военнопленных. Среди них оказались бойцы Нацгвардии, ВМС, Госпогранслужбы, ТРо, медики и гражданские. В частности, домой приехали главный хирург военного госпиталя в Мариуполе, помогавший оборонять "Азовсталь" и моряк, захваченный в плен на острове Змеиный.

17 октября Украина освободила из плена 108 женщин-военнослужащих. Как рассказали в ОП, 37 из них были захвачены на "Азовстали", а некоторых Россия держала в заключении еще с 2019 года, обвиняя в терроризме и шпионаже.