"Враг терпит поражение": ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области

Во многом в регионе инициатива преобладает на стороне украинской армии, отметил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Вооруженным силам Украины удалось освободить 12 населенных пунктов в Луганской области. Кроме того, во многом в регионе инициатива преобладает на стороне украинской армии. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что Россия после своих стратегических провалов с попыткой захватить Киев, поражений в Харьковской области и под Херсоном, пытается одержать победу на тактическом уровне. В частности, ВС РФ снова попытаются выйти на административные границы Луганской области.

"Они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. И, следовательно, если бы они вышли на эти границы, они бы и дальше захотели захватить полностью Запорожскую область", — сказал Череватый.

Спикер группировки также добавил, что российские войска имеют большие силы на Донбассе, однако уже более 4 месяцев не могут прорвать оборону Бахмута и Авдеевки.

"Конечно, это требует сосредоточения наших усилий. Более того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населенных пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами", — заявил он.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что ВС РФ перебросили в Луганскую область остатки лучших своих войск из Херсонского направления. Однако большая часть оккупантов в регионе — это неопытные мобилизированные, они гибнут сотнями или сдаются в плен.

13 ноября стало известно, что украинские военные освободили село Макеевка в Луганской области. Населенный пункт полностью уничтожен, а на обочинах осталась разбитая техника российских военных.