"Ворог зазнає поразки": ЗСУ звільнили 12 населених пунктів у Луганській області

Багато в чому в регіоні ініціатива переважає на боці української армії, зазначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Збройним силам України вдалося звільнити 12 населених пунктів Луганської області. Крім того, багато в чому в регіоні ініціатива переважає на боці української армії. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

Він зазначив, що Росія після своїх стратегічних провалів зі спробою захопити Київ, поразок у Харківській області й під Херсоном, намагається здобути перемогу на тактичному рівні. Зокрема, ЗС РФ знову спробує вийти на адміністративні кордони Луганської області.

"Вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І, отже, якби вони вийшли на ці кордони, вони б і надалі захотіли захопити повністю Запорізьку область", — сказав Черевий.

Спікер угруповання також додав, що російські війська мають великі сили на Донбасі, проте вже понад 4 місяці не можуть прорвати оборону Бахмута й Авдіївки.

"Звичайно, це вимагає зосередження наших зусиль. Крім того, на Луганщині ворог уже зазнає поразки. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами", — заявив він.

Нагадаємо, 19 листопада повідомлялося, що ЗС РФ перекинули в Луганську область залишки найкращих своїх військ із Херсонського напрямку. Проте більшість окупантів у регіоні — це недосвідчені мобілізовані, вони гинуть сотнями або здаються в полон.

13 листопада стало відомо, що українські військові звільнили село Макіївка на Луганщині. Населений пункт повністю знищений, а на узбіччях залишилася розбита техніка російських військових.