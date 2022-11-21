Путин задабривает военкоров для укрепления поддержки "путинизма" в России, — ISW

Действия военных блогеров, работу которого поддерживает Кремль, направлены на подготовку простых россиян к более серьезной и длительной войне.

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Несмотря на усиление репрессий внутри России, президент Владимир Путин всячески задабривает военных блогеров и позволяет им освещать полномасштабную войну в Украине наравне с министерством обороны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 20 ноября.

По словам аналитиков, российские военные блогеры становятся группой, которая имеет свое влияние в РФ. Участниками этой платформы являются не только не "военкоры", которые поддерживают Кремль, но и "инсайдеры", открыто критикующие руководство армии России в провалах на территории Украины.

"То, что Кремль терпимо относится к сообществу блогеров, удивительно, учитывая цензуру, которой подвергаются другие, более традиционные средства СМИ, включая оппозиционные и иностранные. Военные блогеры не просто освещают войну — они становятся группой, которая имеет свой голос в России. Они в основном публикуют материалы собственного авторства на таких платформах, как Telegram, VK и RuTube", — отмечают аналитики и добавляют, что каждый из блогеров имеет собственные источники в командовании ВС РФ или отдельных бригадах, что позволяет им публиковать "эксклюзивный" контент из зоны боевых действий.

В отчете ISW также сказано, что "военкоры" имеют связь с российским правительством и Кремлем. Некоторые военные блогеры после того, как их публикации стали читаемыми, заняли определенные должности в администрации президента Владимира Путина.

Глава Кремля, по мнению аналитиков, лично "продвигал по карьерной лестнице" некоторых "военкоров", чтобы заинтересовать националистический электорат.

"Блогеры продолжают критиковать российские военные действия и особенно Минобороны РФ, даже когда Путин защищает и продвигает их. Путин, вероятно, блокировал попытки министерства обороны зачистить или иным образом контролировать военкоров. Путин, вероятно, осознает, что Кремль и особенно министерство потеряли доверие многих россиян к правдивости своих заявлений… Останутся ли блогеры верными Путину, если ВС РФ будут и дальше терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными по мере того, как Путин будет повышать свои требования к населению, которое не желает становиться "пушечным мясом" для неудачной войны", — говорится в новом отчете Института изучения войны.

Отметим, что ранее росСМИ писали о подготовке Кремля к возможному перевороту. Федеральная служба охраны, по данным журналистов, разработала секретный план противодействия свержения президента РФ Владимира Путина.

Также сообщалось, что российская элита негативно восприняла отступление ВС РФ из Херсона, а в Кремле растет недовольство действиями президента России.