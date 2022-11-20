Окружение Путина опасается гипноза и готовится к возможному перевороту, — росСМИ

Президента РФ, по мнению руководства Федеральной службы охраны, могут свергнуть с помощью соцсетей, гипноза и компьютерных пси-вирусов.

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Кремль на фоне полномасштабной войны против Украины готовится к возможному перевороту и свержению Владимира Путина. Об этом пишет издание "Инсайдер".

По данным журналистов, Федеральная служба охраны разработала секретный план по противодействию возможному перевороту в Кремле — "План морально-психологического обеспечения перевода Оперативного управления ФСО с мирного на военное время".

В материале издания сказано, что стратегия является ключевой в охране руководства РФ, при том, что ФСО отвечает не только за безопасность первых лиц, но и выполняет внутри ведомства функции контрразведки.

Секретный план состоит из четырех пунктов:

"Мероприятия, которые проводятся при непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени";

времени"; "Мероприятия, которые проводятся при введении степени боевой готовности "Повышенная";

"Мероприятия, которые проводятся при введении степени боевой готовности "Военная опасность";

"Мероприятия, которые осуществляются при введении степени боевой готовности "Полная".

Разработчики секретного плана не исключают, что в случае переворота у ближайших соратников Владимира Путина могут проявляться подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, а также чувство страха. Если влияние офицеров ФСО никак не улучшают ситуацию, таких чиновников, как говорится в материале издания, предлагают отправлять в госпиталь.

ФСО уверяет руководство Кремля в том, что для осуществления переворота и свержения Владимира Путина "враги" могут использовать:

социальные сети;

гипноз

психокорректирующие игры;

программные и аппаратные закладки, которые могут создавать звуковые эффекты;

химические и биологические рецептуры психологического действия;

компьютерные пси-вирусы и программы скрытого воздействия;

пси-генераторы;

низкочастотные акустические генераторы;

рекламная продукция;

предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке.

Ответственность за реализацию секретного плана отвечает замглавы ФСО Александр Комов, а сотрудник Управления кадров ведомства Решит Бухарин готовил окончательную редакцию. Журналисты утверждают, что в число советников генерала, занимающего должность заместителя руководителя службы охраны, входят астрологи, черные маги и экстрасенсы.

После презентации секретного плана сотрудники ФСО, как говорится в материале журналистов, получили полномочия проводить негласную слежку за своими сослуживцами, прослушивать их телефоны и участвовать в предварительных допросах с использованием детектора лжи.

Отметим, что в конце октября появилась информация о возможном свержении Владимира Путина. Издание The Economist утверждает, что о перевороте в Кремле задумались элиты из-за вступления России в самый бурный и сложный период в истории страны.

Также сообщалось, что провалы ВС РФ в Украине могут привести к свержению Владимира Путина.