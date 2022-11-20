Оточення Путіна побоюється гіпнозу та готується до можливого перевороту, — росЗМІ

Президента РФ, на думку керівництва Федеральної служби охорони, можуть повалити за допомогою соцмереж, гіпнозу та комп'ютерних псі-вірусів.

Related video

Кремль на тлі повномасштабної війни проти України готується до можливого перевороту та повалення Володимира Путіна. Про це пише видання "Інсайдер".

За даними журналістів, Федеральна служба охорони розробила секретний план щодо протидії можливому перевороту в Кремлі — "План морально-психологічного забезпечення переведення Оперативного управління ФСО з мирного на воєнний час".

У матеріалі видання сказано, що стратегія є ключовою в охороні керівництва РФ, притому, що ФСО відповідає не лише за безпеку перших осіб, а й виконує всередині відомства функції контррозвідки.

Секретний план складається з чотирьох пунктів:

"Заходи, що здійснюються в разі безпосередньої підготовки до переведення на роботу в умовах воєнного часу";

"Заходи, що здійснюються в разі запровадженні ступеня бойової готовності "Підвищена";

"Заходи, що здійснюються в разі запровадженні ступеня бойової готовності "Воєнна небезпека";

"Заходи, що здійснюються в разі запровадженні ступеня бойової готовності "Повна".

Розробники секретного плану не виключають, що в разі перевороту в найближчих соратників Володимира Путіна можуть виявлятися пригніченість, замкнутість, невпевненість у правильності дій начальства, а також почуття страху. Якщо вплив офіцерів ФСО ніяк не покращують ситуацію, таких чиновників, як кажуть у матеріалі видання, пропонують ушпиталювати.

ФСО запевняє керівництво Кремля в тому, що для здійснення перевороту та повалення Володимира Путіна "вороги" можуть використовувати:

соціальні мережі;

гіпноз

психокорегуючі ігри;

програмні й апаратні закладки, які можуть створювати звукові ефекти;

хімічні та біологічні рецептури психологічної дії;

комп'ютерні псі-віруси та програми прихованого впливу;

псі-генератори;

низькочастотні акустичні генератори;

рекламна продукція;

предмети повсякденного вжитку в підготовленій упаковці.

Відповідальність за реалізацію секретного плану відповідає заступник голови ФСТ Олександр Комов, а співробітник Управління кадрів відомства Решит Бухарін готував остаточну редакцію. Журналісти стверджують, що до радників генерала, який обіймає посаду заступника керівника служби охорони, входять астрологи, чорні маги та екстрасенси.

Після презентації секретного плану співробітники ФСТ, як йдеться у матеріалі журналістів, отримали повноваження проводити негласне стеження за своїми товаришами по службі, прослуховувати їх телефони та брати участь у попередніх допитах з використанням детектора брехні.

Зазначимо, що наприкінці жовтня з'явилася інформація про можливе повалення Володимира Путіна. Видання The Economist стверджує, що про переворот у Кремлі замислилися еліти через вступ Росії у найбурхливіший і найскладніший період в історії країни.

Також повідомлялося, що провали ЗС РФ в Україні можуть призвести до повалення Володимира Путіна.