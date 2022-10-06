Провали ЗС РФ в Україні можуть призвести до кінця епохи Путіна, — Bloomberg

Нанесення ядерного удару по Україні, за словами автора матеріалу, не позбавить проблем "старіючого диктатора", який надто далеко зайшов у воєнну кампанію.

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Навіть у такій авторитарній Росії за чергою військових провалів слідує розкол у суспільстві, який може призвести до серйозних наслідків для чинного режиму Володимира Путіна. Про це у своїй колонці для Bloomberg пише оглядач Леонід Бершидський.

За словами аналітика, президент РФ Володимир Путін підходить до свого 70-річчя із серйозними проблемами. Після попередніх воєнних невдач ультранаціоналістичне суспільство критикувало міністра оборони Сергія Шойгу, а після втрати населеного пункту Лиман звинувачення піднялися на новий рівень, призвівши до серйозного розколу серед росіян.

Бершидський зазначає, що слова на адресу командування ЗС РФ не підбирали навіть топсоратники Володимира Путіна — голова Чечні Рамзан Кадиров та власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. До хору критики приєднався генерал-лейтенант Андрій Гурулєв, нині депутат парламенту від правлячої партії "Єдина Росія". За його словами, російські військовослужбовці опинилися в біді, тому що Міністерство оборони бреше про ситуацію на передовій.

"Людина в ранзі Гурулєва, яка звинувачує військове командування у загальній "брехні", також незвичайна. Воюючі країни зазвичай намагаються хоча б приховати розбіжності між вищими командирами і продемонструвати згуртованість. Ви не почуєте, щоб Кадиров, Пригожин або Гурулєв критикували самого "головнокомандувача". На поверхні розгоряється конфлікт між регулярними військовими та найманцями всіх мастей: "кадирівцями", "вагнерівцями", націоналістами з крила Ігоря Стрєлкова-Гіркіна до більш поміркованого Гурулєва. Гнів на адресу Путіна — це наступний логічний крок, якщо військові поразки продовжаться", — попереджає оглядач у своїй колонці.

Бершидський припускає, що якщо ситуація на передовій посилюватиметься для Росії — росіяни та військовослужбовці почнуть адресувати свої питання безпосередньо Володимиру Путіну. Понад те, як зазначає оглядач, навіть завдання ядерного удару по Україні не позбавить Кремль проблем, оскільки солдати будуть впевнені, що саме влада позбавила їх перемоги над українцями.

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Мобілізація і провали ЗС РФ в Україні погіршують ситуацію для Путіна, — ISW

Бершидський не готовий прогнозувати організацію військового перевороту в Росії, оскільки вони ніколи не мали успіху.

"Хоча політичним правителям та таємній поліції РФ завжди вдавалося тримати російських військових у вузді, сьогоднішня ситуація незвичайна у багатьох відношеннях. Це війна Путіна, але у людей різні уявлення про те, як воювати за нього. Це навряд чи сприяє переможним діям та підриває контроль Путіна не лише над подіями на полі бою, а й над пропагандистським простором, яким він володів довгі роки. Російський фронт, схоже, близький до краху як на сході, так і на півдні України, і це може спричинити появу нових військових командирів", — зазначає Бершидський і додає, що такий сценарій може призвести до краху режиму "старіючого диктатора" Володимира Путіна, який зайшов надто далеко у воєнну кампанію проти України.

Нагадаємо, авторитет президента РФ Володимира Путіна був публічно підірваний після того, як ЗС РФ зазнала краху на Лиманському напрямку.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін зробив із міністра оборони Сергія Шойгу "цапа-відбувайла" після кількох поразок російських військ в Україні.